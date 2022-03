Chloé, influenceuse body positive : "Cristina m’a dit que je ne pouvais pas porter de dos nu car j’avais un bourrelet dans le dos"

"Poil de carotte", "T’as trop de poignées d’amour"…

Pendant des années, Chloé a subi les moqueries et pressions sur son physique, au point d’enchaîner les régimes. "Je faisais du mannequinat et la pression était énorme pour perdre du poids et correspondre aux standards de beauté. Sauf que ce n’est jamais assez."

Il y a trois ans, elle participe à l’émission "Les Reines du shopping" et est confrontée à des remarques sur son physique : "Cristina m’a dit que je ne pouvais pas porter de dos nu car j’avais un bourrelet dans le dos." À l’époque, Chloé accepte ces remarques. "Je ne me rendais pas compte que c’était toxique, je me disais que c’était normal."

Mais il y a deux ans, en plein confinement, Chloé découvre le mouvement body positive. "Je voyais toutes ces filles que je trouvais magnifiques alors qu’elles ne faisaient pas une taille 36 et je me suis dit que moi aussi, je devais apprendre à m’aimer et à inspirer d’autres femmes."