Chloë Grace Moretz explique comment un mème l'a poussée à vivre en recluse

C’est une simple photo de Chloë Grace Moretz qui est à l’origine de la dysmorphie de la jeune actrice de 25 ans. Lorsqu’un photographe la capture rentrant dans un hôtel avec une boîte de pizza dans les mains, Internet s’empresse de s’emparer du cliché pour le détourner en mème. Moretz qui est comparée à "Legs All The Way Up", un personnage de Family Guy (Les Griffin), se retrouve au centre de nombreuses moqueries. "Je n’en ai jamais vraiment parlé, mais il y a un mème qui m’a vraiment touchée, celui de moi entrant dans un hôtel avec une boîte à pizza à la main", a-t-elle déclaré avant d’ajouter ceci : "Et cette photo a été mixée à un personnage de Family Guy avec des longues jambes et un torse court, et c’était l’un des mèmes les plus répandus à l’époque."