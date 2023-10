C’est avec la complicité de ses parents et de sa petite sœur que l’équipe de The Voice Kids a décidé de surprendre Chloé. À son réveil, ses parents ont prétendu l’emmener faire du minigolf et c’est, sans se douter de rien, qu’elle s’est retrouvée au parc d’attractions Efteling. Férue de sensation forte et de looping, c’est à sa descente d’une attraction, que la jeune fille s’est vue offrir une enveloppe par la mascotte du parc. À l’ouverture, Chloé y découvre, avec émotion, qu’elle a été sélectionnée pour participer aux Blind Auditions, un de ses rêves qui se réalise :

Des journées comme aujourd’hui, il n’y en a vraiment pas beaucoup et c’est pour ça qu’il faut les vivre à fond !