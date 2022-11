Chloé du Québec, une Belge du nouveau monde !

Le 8 novembre prochain sortira le premier balado de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec "On est Québelges, et toi ?" réalisé entre Montréal et Bruxelles au printemps dernier.

Avec ce balado, la Délégation retrace d’autres belles histoires entre Wallonie-Bruxelles et le Québec, et souligne des partenariats à succès durant ces 40 ans de collaboration, et promeut les atouts et les talents de Wallonie-Bruxelles !

Au total, quatre épisodes d’une vingtaine de minutes consacrés aux domaines phares de la coopération entre Wallonie-Bruxelles et le Québec ! Vous entendrez parler de culture, francophonie, environnement et de numérique au travers des témoignages de Wallons, Bruxellois et Québécois.

Pour cette première, la Délégation a eu le plaisir de collaborer avec un animateur de talent : l’auteur et scénariste belgo-québécois Pascal Henrard.