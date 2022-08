Chloé Caulier après ses belles performances : "Ça fait deux trois jours où je me sens bien. C’est inexplicable, mais je vais essayer de continuer"

Mission accomplie pour Chloé Caulier. La Belge s’est qualifiée pour les demi-finales de chaque épreuve à laquelle elle a pris part, dont une très belle première place lors de l’épreuve de bloc. Et Chloé pourra continuer à surfer sur ses bonnes sensations dans les prochains jours.

Avec une 14e place lors de l’épreuve de difficulté d’escalade, Chloé Caulier a accroché cette fois la première place lors de l’épreuve des blocs. La Belge est revenue sur ces deux épreuves au micro de Christophe Reculez.

"Le but était de passer la demi-finale en bloc et la première place ne pouvait pas mieux tomber. Après, concernant le niveau en bloc, on ne peut jamais savoir si ça va nous convenir ou pas. Mais j’ai de bonnes sensations et je me sentais bien depuis hier et si j’arrive à garder ça, c’est parfait."

Avec ces belles prestations, Chloé fera partie des favorites. Mais la Belge ne fait pas une fixation sur la première place.

"Il ne faut pas bloquer sur la première place, on y va étape par étape. Ce n’était que la demie, même si on se met toujours une pression quand même. Et je pense qu’on peut toujours s’améliorer, d’autant plus qu’en escalade il y a une multitude de mouvements et tout ne peut pas être parfait, on peut toujours progresser. Aller chercher de la régularité, ce sera vraiment bien. Je suis contente des deux demies, mais je dois être focus sur ce qui arrive et ne pas avoir trop d’attentes. Je fais ça surtout pour le combiné olympique et pour voir où j’en suis dans ma préparation. Ce sera des gros combats demain et je compte tout donner tout en restant stratégique. A la fin d’une semaine de compétition, on a les doigts qui saignent et il faut que ça arrive le plus tard possible."

Espérons que ça lui arrive le plus tard possible. D’autant plus que l’athlète se sent bien en ce moment et voudra profiter de ça : "Oui ça fait deux trois jours où je me sens bien. C’est inexplicable, mais je vais essayer de garder la vibes le plus longtemps possible. Et puis, on a un public formidable dans un superbe endroit, ça donne un petit plus", conclut Chloé.