Chloé Boels : donner leur place aux femmes dans le streaming

Aujourd’hui, deux ans après sa création, Stream’Her continue de se développer : en plus de la gestion de la communauté en ligne, Chloé Boels et Ilaria Giglio organisent des événements et donnent des formations en streaming et réseaux sociaux aux femmes entrepreneures, en collaboration avec la Ville de Bruxelles et GIRLEEK.

Si les choses bougent, n’édulcorons pas le tableau : nombre d’influenceurs au top restent problématiques. Pas fataliste, Chloé Boels garde espoir et opte pour la pédagogie : "Sur n’importe quel réseau social, en tant que personnes qui diffuse du contenu, nous portons une responsabilité. Des gens nous regardent et peuvent être influençables. Si le streamer ou la streameuse tient des propos sexistes, les gens vont penser que c’est okay. À chacun·e d’être conscient·e de son impact, de mettre ses limites et d‘éduquer son public."

Et puisque Twitch gagne de plus en plus d’utilisateurs et utilisatrices, longue vie à Stream’Her afin que cet espace de partage et de diffusion soit accessible à tous·tes !