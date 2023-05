Chloé, 13 ans, souffre du syndrome d’Elhers-Danlos, une malade rare

Vivre avec une maladie rare quand on est ado, ce n’est pas spécialement évident. Chloé souffre du syndrome d’Elhers-Danlos, une maladie qui abîme le tissu conjonctif (un tissu qui est partout dans ton corps et qui soutient tes organes) ce qui rend ton corps plus fragile. “Je peux me tordre plus facilement la cheville, le genou. Je ne peux pas rester debout longtemps ou porter des choses lourdes”. Elle nous explique son quotidien avec cette maladie invisible.