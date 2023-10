Chloé a 13 ans et est en 2ème secondaires. C’est son papa, guitariste dans un groupe de rock, qui les a inspirées, elle et sa sœur, à se lancer dans la musique. Elle joue du piano depuis 2 ans, fait du solfège et du chant de chorale à l’Académie depuis 6 ans. Sa petite sœur, Héloïse, l’accompagne souvent au violon lorsqu’elle chante, elles ont une relation très forte et sont très proches.

Chloé a choisi de chanter la chanson "Les petits papiers" de Régine qu’elle aime réinterpréter à sa manière car, selon elle, c’est une façon de se dévoiler et de montrer sa personnalité. Elle fait désormais partie de l’équipe de Typh Barrow qui a été séduite par son interprétation.