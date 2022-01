Chloé a 17 ans et vit à Waremme. Cette jeune candidate étudie actuellement le latin-grec en rhéto. Après avoir été initiée à la musique grâce à son grand-père, Chloé a appris le piano, le banjo et la guitare et chante durant son temps libre. C’est Laura, sa meilleure amie, qui l’a inscrite aux castings de The Voice Belgique. Sélectionnée pour participer aux Blind Auditions, cette amoureuse de chansons calmes a chanté "The Only Exception" de Paramore accompagnée de sa guitare. Son audition a convaincu BJ Scott et Typh Barrow. Finalement, c’est dans l’équipe de Typh Barrow que Chloé a décidé de poursuivre son aventure.