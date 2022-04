Chizou : le nouveau fromage vegan made in Belgium !

Chizou, c’est une nouvelle marque végétale bruxelloise qui veut révolutionner le fromage vegan. La start-up bruxelloise (Bolder Foods) lance une nouvelle alternative au fromage faite à base de chou-fleur et de protéine de pois chiches.

L’impact environnemental associé aux produits d’origine animale est maintenant bien connu même si l’accent est souvent mis sur la viande. Cependant, les produits laitiers sont également responsables d’une forte consommation d’eau, d’émissions élevées de gaz à effet de serre, de pollution, de l’utilisation du sol et des problèmes de bien-être animal.

Michael et Ilana, les fondateurs de Bolder Foods ont été particulièrement investi pour tenter d’apporter leur pierre à l’édifice d’une nouvelle société qui pollue moins mais qui ne boude pas son plaisir non plus. Ilana explique leur démarche : "Quand on s’est rendu compte que le fromage était le 3e produit alimentaire en termes d’empreinte carbone après le bœuf et l’agneau, et qu’il existe de nombreuses alternatives à la viande mais moins pour le fromage, on a décidé qu’on voulait faire quelque chose…"

Le couple n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’ils ont tous les deux quitté leurs boulots en grande entreprise en 2012 pour créer une marque de snack circulaire. Leur but était de lutter contre le gaspillage alimentaire. Après avoir pu sauver des centaines de tonnes de fruits qui allaient être gaspillés, vendu leurs produits en retail et Horeca, ils ont finalement vendu la marque en 2018 et se sont focalisés sur les alternatives en protéines.

De plus en plus de consommateurs réduisent leur consommation de produits d’origine animale (flexitarien), que ce soit en mangeant des saucisses végétales, en buvant du lait d’avoine ou en mangeant du yaourt à la noix de coco. Mais le fromage reste un défi, bien que de plus en plus d’options soit disponibles.