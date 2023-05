Chiyoda Ku : d’un van volé à Bristol à un retour math rock flamboyant

Avant d’être une référence au nom d’un quartier de Tokyo, Chiyoda Ku c’est d’abord l’histoire de trois copains qui se sont rencontrés à l’âge de 16 ans à The Academy of Music and Sound, une école de musique à Exeter dans le sud-ouest de l’Angleterre. Rapidement, Charlie Barnes (guitare), Toby Green (batterie) and Callum Oak (basse) délaisse la théorie et s’adonne à des jams sans aucunes contraintes, portées par leur amour commun pour Queens of The Stone Age et les Strokes. Nous sommes en 2013.

Fougueux et expérimental, le jeune groupe instrumental évolue à la vitesse grand v et délaisse vite ses influences premières. Rapidement, la musique du groupe se complexifie et sera vite associée à la scène math-rock anglaise grandissante.



C’est d’ailleurs sur scène que le groupe se fait une réputation. Rapidement, Chiyoda Ku devient un incontournable du Stag & Hounds, un club de Bristol considéré par beaucoup comme l’épicentre de la scène alternative de la région. Ce club leur servira de seconde maison : là-bas, ils transforment le sous-sol en local de répétition, enregistrent leurs premières démos et testent leurs nouveaux morceaux le soir venu devant les habitués de l’endroit.