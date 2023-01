Chirurgie intime : raccourcir les petites lèvres de la vulve, nouvelle mode ?

Il ne s’agit pas d’une grosse intervention. Elle dure entre 45 minutes et une heure sous anesthésie générale, locorégionale, ou anesthésie générale. Elle est pratiquée par les gynécologues ou les plasticiens. Elle comporte peu de risque, mais ils ne sont pas nuls. Suite à l’opération, la patiente peut contracter un hématome, ou mal cicatriser. Il s’agit d’une zone humide et de frottements et donc, la récupération complète est d’environ quatre semaines.

Dans ce cas, il faut faire attention à ce culte récent de la vulve parfaite

Cette intervention peut également avoir une visée esthétique. Chez les jeunes femmes et les adolescentes, la nymphoplastie est un motif de plus en plus fréquent de consultation. Certaines jeunes filles et adolescentes ont l'impression de ne pas avoir une vulve "normale" et craignent le regard du partenaire. "Dans ce cas, il faut faire attention à ce culte récent de la vulve parfaite, l’image véhiculée depuis l’épilation intégrale et la pornographie" insiste Dr Renkin. En 2011, une artiste anglaise, Jamie McCartney, avait créé le "Great Wall of Vagina". Une œuvre composée de 400 sculptures de vulves pour démontrer qu’il existe autant de vulves que de visages. Il ne faut pas comparer, il n’y a pas de standard.