Chips Act : L'UE veut rattraper son retard dans la production de puces électroniques

Ces méga-usines pourraient aussi collaborer avec des multinationales étrangères, américaines et japonaises en particulier. Intel (USA) ou TSMC (Taïwan) auraient déjà manifesté leur intérêt.

Autre volet du paquet, le programme "Puces électroniques pour l'Europe" soutiendra les initiatives en matière d'éducation, de formation, de qualification et de reconversion, afin de remédier à la pénurie de compétences.

Un plan à 43 milliards d'euros

Le Parlement européen et les États membres devront se prononcer sur les propositions législatives du paquet. Ce dernier comporte aussi des recommandations aux Vingt-sept, qui sont d'ores et déjà encouragés à mieux coordonner leurs points forts, lorsqu'ils sont à la pointe d'une niche.

Avec ses 43 milliards d'euros d'ici 2030, le plan européen est ambitieux, mais moins que celui des États-Unis, par exemple, qui ont prévu d'injecter 52 milliards de dollars (45 milliards d'euros) pour revitaliser leur secteur d'ici 2026. Des montants plus colossaux encore sont annoncés en Asie.

En Belgique, l'IMEC de Louvain a réagi avec enthousiasme, tout en concédant qu'il était trop tôt pour connaître le rôle exact attribué au centre de recherche, les plans européens devant encore être finalisés. Quant à la fédération technologique Agoria, elle salue mardi le Chips Act, mais prévient : "Faute de talents suffisants, ce Chips Act risque de rester lettre morte pour notre pays". Pour la fédération, il appartient maintenant à nos gouvernements de développer le climat le plus favorable possible, grâce à des "programmes de recherche, de développement et d'innovation avec les instituts de recherche et l'industrie, en attirant et en accélérant la formation des talents et en soutenant les infrastructures nécessaires aux lignes pilotes".