Chine : Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste, aucune femme au Bureau politique du parti

En une décennie à la tête du pays et après avoir balayé toute contestation, Xi Jinping a réussi le pari de faire de la Chine la deuxième économie mondiale, dotée d’une des armées les plus puissantes au monde.

L’homme fort de Pékin a été désigné pour un troisième mandat de cinq ans par un comité central largement remanié du parti communiste chinois (PCC), avec le renouvellement de 65% des membres du comité central selon des calculs de l’AFP. Le comité central compte 205 personnes, dont seulement 11 femmes et désigne les 25 membres du Bureau politique, l’instance de décision du PCC, ainsi que son Comité permanent. Ce dernier, tout-puissant et sorte de parlement interne au parti, compte sept membres actuellement et détient la réalité du pouvoir en Chine.

Pour la première fois en 25 ans, aucune femme ne siège au sein du Bureau politique du PCC.

Le 20e congrès du parti s’est refermé samedi après une semaine de délibérations à huis clos.

Xi Jinping devrait être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il a également été reconduit à la tête de l’armée chinoise.