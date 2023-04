Chine : Xi Jinping appelle l'armée à renforcer l'entraînement au "combat réel"

Le président chinois Xi Jinping a appelé les forces armées du pays à "renforcer l'entraînement militaire au combat réel", a rapporté mercredi la télévision d'Etat chinoise CCTV.

L'armée doit "défendre vigoureusement notre souveraineté territoriale ainsi que nos droits et intérêts maritimes de la Chine, et maintenir la stabilité globale de notre voisinage", a affirmé Xi Jinping cité par la chaîne. Ces propos ont été tenus mardi lors de sa visite d'une base navale dans le sud de la Chine, au lendemain d'exercices militaires visant à faire pression sur Taïwan.

La Chine a organisé trois jours d'exercices militaires présenté par Pékin comme un "sérieux avertissement" à l'île, après une rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain la semaine dernière.

Pékin imposera par ailleurs dimanche une zone d'exclusion aérienne au nord de l'île de Taïwan en raison d'"activités spatiales", ce qui y restreindra les vols, a annoncé mercredi le ministère taïwanais des Transports.

La zone d'exclusion aérienne ne semble pas liée aux exercices, le ministère taïwanais ayant déclaré que Pékin l'établira au niveau des "zones de convergence de nombreuses routes internationales au motif d'activités spatiales". Les restrictions dureront 27 minutes, de 9h30 à 9h57 locales (3h30 à 3h57 heure de Bruxelles), dimanche. Pékin avait à l'origine annoncé une fermeture pour trois jours, modifiant par la suite ses plans après des objections émises par Taipei. Le ministère des Transports avait informé la Chine communiste que cette mesure "entraînera des risques énormes et inutiles aux vols dans la région, et portera atteinte aux droits et aux intérêts de l'aviation internationale".