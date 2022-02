Chine : une vidéo montrant une femme enchaînée à un mur choque les internautes

La vidéo suscite de nombreuses interrogations sur l’internet chinois, les autorités locales sont interpellées : pourquoi cette femme est-elle attachée à un mur ? Est-elle victime de trafiquants d’êtres humains ? A-t-elle subi des violences sexuelles ? Mais le réseau social Weibo fait le ménage dans les commentaires et supprime certains hashtags faisant allusion à cette affaire.

Les autorités du district de Feng publient alors un communiqué expliquant que la femme, nommée Yang, s’est mariée en 1998 à un certain Dong, et que, par la suite, on lui a diagnostiqué une maladie mentale, avec de fréquents accès de violence. Mais selon les autorités locales, madame Yang n’est nullement victime de trafiquants d’êtres humains, et elle aurait par la suite reçu de l’assistance.

Le 30 janvier, un nouveau communiqué officiel précise qu’elles ont ouvert une enquête sur le mari monsieur Dong, qui est soupçonné d’avoir violé la loi, que madame Yang serait désormais soignée dans un hôpital, et que les enfants seraient pris en charge par l’Etat.