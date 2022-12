Chine : un hôpital dans la tourmente du Covid à Chongqing, dans le centre du pays

À l’extérieur, dans les rues de Chongqing, on constate un semblant de normalité avec quelques passants et un trafic fluide. Des habitants expliquent que la plupart de leurs proches ont déjà contracté le Covid et que beaucoup appréhendent de sortir de chez eux.

"Ces derniers jours, on observe des retours sur les lieux de travail et plus de circulation sur les routes", confie Xiang, un chauffeur de taxi. "Depuis la réouverture, les commerces ne se remettent pas. Avant il y avait beaucoup de touristes, maintenant il n’y a plus personne. Ils ont peur", regrette-t-il.

Mercredi, dans un petit salon de massage éclairé par des néons dans le quartier d’affaires de Jiefangbei, Zheng, un employé de 21 ans, se plaint de la situation économique désastreuse. "Chongqing a connu la sécheresse, les vagues de chaleur et une épidémie cette année. ll ne nous manque plus qu’une inondation !", ironise-t-il.

Il confie avoir été contaminé par le Covid ces dernières semaines plus tôt dans le mois et avoir cherché dans plusieurs pharmacies des médicaments contre la fièvre. "On n’a pas eu d’autre choix que de nous soigner à la maison [...] Beaucoup d’hôpitaux n’acceptaient plus de patients, quelle que soit la maladie", affirme Yang, un autre chauffeur de taxi. "Nous aurions dû rouvrir il y a longtemps", estime-t-il.