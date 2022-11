Chine : pourquoi les protestations anti-Covid prennent-elles tant d’ampleur ?

Dimanche, des heurts ont opposé forces de l’ordre et manifestants, certains portant des fleurs ou des feuilles blanches, symboles de la censure.

Parmi les slogans scandés : "Pas de tests Covid, on a faim !", "Xi Jinping, démissionne ! PCC (Parti communiste chinois, ndlr), retire-toi !" ou "Non aux confinements, nous voulons la liberté".

Cette politique zéro Covid et les restrictions sont en train de politiser la Chine

"Ce qui est intéressant, c’est que ces slogans expriment pour certains d’entre eux, un contenu politique, souligne Thierry Kellner, spécialiste de la Chine à l’ULB, on a vu des critiques à l’égard du parti communiste et de Xi Jinping lui-même. Très intéressant parce qu’on voit comment cette politique zéro Covid et les restrictions sont en train de politiser l’opinion en Chine".

Car outre les demandes pour plus de libertés politiques, c’est le départ du président Xi Jinping, tout juste reconduit pour un troisième mandat à la tête du pays, qui est réclamé. Du jamais vu.

Un soulèvement aussi étendu est rarissime en Chine, compte tenu de la répression contre toute forme d’opposition au gouvernement. Par son étendue, la mobilisation semble la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989.

Perdre la face mais pas le pouvoir

"La remise en cause de cette politique zéro Covid, c’est quelque chose qui d’abord implique même la personnalité de Xi Jinping. C’est l’aveu que cette politique ne fonctionne pas. Or, elle est très liée à lui. Ce n’est pas quelqu’un qui aime que l’on remette en cause ce qu’il fait personnellement. Il n'aime pas perdre la face, surtout si le parti doit remettre en cause sa politique zero-covid après toute la propagande, aussi bien dans le pays qu’à l’international, où ils ont vanté le modèle de réussite chinois de lutte contre la pandémie par rapport au reste du monde …"

"Les gens ont maintenant atteint un point d’ébullition car il n’y a pas de direction claire sur la voie à suivre pour mettre fin à la politique du zéro Covid", explique à l’AFP Alfred Wu Muluan, expert en politique chinoise à l’Université de Singapour. "Le parti a sous-estimé la colère de la population", ajoute-t-il.

Cela dit, Thierry Kellner constate que malgré ce mouvement de protestation, le pouvoir même du PCC et de Xi Jinping n’est pas en danger : "Pour l’instant, ces manifestations sont des explosions de colère en différents endroits de Chine, très désorganisées, sans leader. Il ne faut pas oublier les moyens de répression qui sont très forts."

"On ne peut pas dire pour l’instant que cela pose réellement un problème pour le pouvoir, pour sa stabilité, pour le maintien au pouvoir du parti, mais il faudra voir comment cela va se développer dans les semaines qui viennent", conclut l'expert.