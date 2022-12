Chine : Pékin nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères

Le diplomate, qui aime arborer une veste anthracite à col Mao, a été pendant plusieurs années l’un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a côtoyé le président Xi Jinping de par ses fonctions de chef du protocole avant 2018. Qin Gang a également occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères entre 2018 et 2021. Il y était chargé de l’Europe et de l’information, défendant sa vision d’une Chine qui n’aurait pas de leçons à recevoir de l’Occident, et rappelant volontiers qu’elle en avait été une victime lors des guerres de l’opium au XIXe siècle.