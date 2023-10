Chine : libération d’une journaliste australienne détenue depuis plus de trois ans et accusée d’avoir fourni "des secrets d’Etat à l’étranger"

Anthony Albanese a déclaré qu’elle avait été libérée par Pékin après "l’achèvement des procédures judiciaires en Chine". Cheng Lei, née en Chine, avait émigré en Australie dans son enfance avant de retourner dans son pays de naissance. Visage connu de l’antenne de CGTN, elle y réalisait notamment des interviews de chefs d’entreprises du monde entier. heng Lei avait auparavant travaillé neuf ans en Chine pour la chaîne américaine CNBC. Avant son arrestation, la journaliste avait publié sur Facebook un certain nombre de messages critiques envers le président chinois Xi Jinping et la gestion de la crise du coronavirus par les autorités chinoises. La détention de la journaliste avait marqué une nouvelle étape de la détérioration des relations entre la Chine et l’Australie, vue par Pékin comme un pion des Etats-Unis dans la région Asie-Pacifique.

Les liens se sont particulièrement tendus lorsque Canberra a réclamé une enquête internationale sur l’origine du coronavirus, détecté pour la première fois en Chine fin 2019.