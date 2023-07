Chine : le mystérieux effacement du ministre des Affaires étrangères pourrait ébranler Xi Jinping

C’était le poulain du tout-puissant président chinois Xi Jinping. Le ministre des Affaires étrangères Qin Gang a été destitué de son poste sans autre explication qu’un communiqué laconique de l’agence officielle Chine nouvelle : "Qin Gang est relevé de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères".

Cette annonce met fin à plusieurs semaines de flottement à la tête de la diplomatie chinoise. Qin Gang avait disparu de la scène publique depuis le 25 juin, six mois à peine après avoir pris ses fonctions. Plusieurs rencontres de haut niveau avaient été annulées depuis lors.

Pour toute explication, le ministère des Affaires étrangères avait d’abord évoqué des raisons de santé. Les porte-parole interrogés lors de conférences de presse ont ensuite éludé toutes les questions sur le sort du ministre.

"N’existe pas ou a été effacé"

Aujourd’hui, son prédécesseur et homme fort de la politique extérieure chinoise, Wang Yi, reprend ses fonctions. Toutes les mentions de Qin Gang ont été immédiatement effacées du site internet du ministère chinois des Affaires étrangères. Les liens qui pointent vers les articles le concernant affichent désormais un message indiquant que la page "n’existe pas ou a été effacée".

Qin Gang avait pourtant bâti une carrière sans faute dans la diplomatie chinoise et gagné en visibilité au fil du temps. Ce bon anglophone fut chef du protocole, porte-parole du ministère, en poste à Londres, puis ambassadeur à Washington, avant de devenir ministre, à la demande de Xi Jinping lui-même. En tant que chef de protocole, entre 2014 et 2018, il était devenu proche du président qu’il accompagnait dans ses déplacements.

Alors, que s’est-il passé ? Les spéculations vont bon train pour expliquer la chute brutale de cette étoile montante de la diplomatie chinoise.

Liaison extraconjugale

Une théorie qui se répand sur les réseaux sociaux prétend que Qin Gang entretenait une liaison extraconjugale avec une journaliste de télévision connue en Chine, Fu Xiaotian, qui a elle aussi disparu depuis plusieurs semaines. Certains messages accusent même la journaliste d’être un agent double.

"Il faut rester extrêmement prudent avec ce que l’on trouve sur l’Internet chinois", prévient Thierry Kellner, professeur à l’ULB. "Cet événement a créé l’envie d’en savoir plus, ce qui donne naissance à série de théories. On aime bien ce genre d’histoire en Chine, mais elles ne sont pas souvent fondées."

En revanche, ce spécialiste de la Chine reconnaît que la destitution de Qin Gang "pourrait montrer des luttes de pouvoir". "Il faut savoir qu’à l’intérieur du parti communiste, qui a l’air d’être très monolithique, il y a des courants, des factions, des réseaux. Le problème de Qin Gang, c’est qu’il a été projeté à ce poste de ministre des Affaires étrangères par un choix personnel de Xi Jinping. Ça a peut-être troublé ou fâché certains caciques du parti. Cette relation extraconjugale qu’on lui prête, ça pourrait être un signe qu’à l’intérieur du parti, il y a des problèmes au niveau des factions. Ce serait un symptôme de ces luttes plus que réellement la cause de son écartement."

L’hypothèse du Covid

Mais Thierry Kellner n’exclut pas que la première explication officielle qui avait été donnée après la disparition de Qin Gang, celle de la maladie, puisse être la bonne. "Évidemment, ça dépend de la nature de la maladie. Si c’est le Covid, ça peut être problématique pour le pouvoir en place, vu le lourd bilan de la politique zéro Covid et ensuite de la réouverture totale de la Chine. Cela a probablement fait des centaines de milliers de morts, voire plus d’un million si on suit certaines estimations."

Le pays souffre toujours des séquelles des mesures radicales appliquées durant la pandémie et leur annulation tout aussi abrupte. Les conséquences économiques et sanitaires se font encore sentir : "On a eu une nouvelle une vague à la fin du mois de juin, signale Thierry Kellner. C’est un problème qui n’est pas encore complètement réglé."

Cette hypothèse du Covid serait très embarrassante pour le président Xi Jinping : "ce serait vraiment le symbole que sa politique de zéro Covid et le relâchement, pratiquement du jour au lendemain en décembre 2022, étaient des erreurs."

Si c’est le symptôme de luttes de factions à l’intérieur de l’appareil d’Etat, ça peut être un signe que la toute-puissance qu’on en attribue à Xi Jinping a des limites

Tous les scénarios envisagés reviennent à conclure à un ébranlement de l’autorité de Xi Jinping, parrain politique de Qin Gang. "Que ce soit l’une ou l’autre hypothèse, ce n’est en effet pas très positif pour le président chinois, c’est sûr, confirme Thierry Kellner. Si c’est le symptôme de luttes de factions à l’intérieur de l’appareil d’Etat, ça peut être un signe que la toute-puissance qu’on en attribue à Xi Jinping a des limites. Il est obligé de tenir compte de l’existence d’autres forces à l’intérieur du parti."

Cet épisode ne fait sans doute apparaître que l’écume des tempêtes qui secouent l’intérieur de l’appareil du parti communiste chinois. "Toute cette histoire nous montre finalement combien on connaît peu les mécanismes à l’intérieur même du système chinois. C’est assez éclairant, même si ça éclaire de l’obscurité", sourit Thierry Kellner.