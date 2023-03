Les effectifs

Ils ont été fortement réduits durant la dernière décennie, dans le cadre d’une campagne de modernisation, de professionnalisation et d’optimisation des dépenses. L’APL compte désormais 2.035.000 hommes et femmes, d’après le centre de réflexion britannique International Institute for Strategic Studies (IISS).

Ils se répartissent notamment entre les forces terrestres (965.000), aériennes (395.000) et maritimes (260.000) ou encore l’unité responsable des missiles stratégiques (120.000).

Le président Xi Jinping a appelé l’armée à achever sa modernisation d’ici 2035 et à être "de classe mondiale" à l’horizon 2050.