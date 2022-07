Le promoteur immobilier chinois Evergrande, ultra-endetté et symbole de la crise du secteur en Chine, a poussé à la démission son PDG et son directeur financier après une enquête interne les mettant en cause.

Ces départs interviennent au moment où l'entreprise, en cruel manque de liquidités, se bat pour sa survie et tente de conclure un accord de restructuration pour sa dette estimée à environ 300 milliards de dollars.