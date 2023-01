Chine : la ville de Mohe enregistre la température record de -53 degrés Celsius

Le mercure est descendu jusqu'à -53 degrés Celsius dans la ville chinoise de Mohe, située dans le nord du pays, a annoncé lundi l'agence de presse Xinhua, parlant d'un "nouveau record".

La température dans cette ville la plus septentrionale de Chine, limitrophe à la Russie, a battu le précédent record de froid glacial qui était de -52,3 degrés en 1969. Mohe a enregistré des températures inférieures à -50 degrés pour le troisième jour consécutif. Un froid extrême a frappé la province de Heilongjiang, où se trouve Mohe, nichée sur la chaîne montagneuse du Grand Khingan, affichant les températures les plus basses jamais observées. Mohe elle-même est envahie par la neige et la glace huit mois sur l'année et enregistre une température annuelle de - 3 degrés Celsius, d'après Xinhua.