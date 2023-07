Chine : la région de Pékin affronte les pluies torrentielles du typhon Doksuri

Le ministère des Ressources en Eau a relevé dimanche au niveau 2 sa réponse au risque d'inondation, avec notamment davantage d'agents mobilisés pour contrôler cours d'eau et barrages. A Pékin, plus de 27.000 personnes habitant dans des zones à risque ont été évacuées et quelque 20.000 à Shijiazhuang, grande ville située à 250 km au sud-ouest de la capitale, selon des médias officiels. Certaines rivières pourraient dépasser les seuils d'alerte et des glissements de terrain pourraient se produire en zone montagneuse. Pékin a appelé ses habitants à "ne sortir que si nécessaire".