Chine : Human Rights Watch demande une enquête internationale sur le sort des Ouighours à Xinjiang

Human Rights Watch a appelé mercredi le Conseil des droits de l'Homme à lancer une enquête sur les accusations de persécution des minorités musulmanes au Xinjiang en Chine, alors qu'un rapport de l'ONU est bientôt attendu.

"Le Conseil des droits de l'Homme devrait établir un organe d'experts indépendants pour enquêter sur ces abus. Cela nécessiterait une résolution du Conseil des droits de l'Homme", a déclaré la directrice par intérim de l'ONG à Genève, Lucy McKernan, lors d'un briefing.

"Et compte tenu de l'ampleur et de la gravité de ces abus, cette enquête doit avoir lieu le plus rapidement possible", a-t-elle ajouté.

Des études occidentales accusent Pékin d'avoir interné plus d'un million de Ouïghours et de membres d'autres groupes ethniques musulmans locaux dans des "camps de rééducation" au Xinjiang, voire d'imposer du "travail forcé" ou des "stérilisations forcées".

La Chine nie toutes ces allégations et présente les "camps" comme des "centres de formation professionnelle" destinés à combattre l'extrémisme religieux et à former les habitants à un métier.