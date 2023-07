Chine : fortes pluies attendues localement, la capitale Pékin en alerte

La Chine a placé samedi une partie nord du pays en alerte rouge en raison de pluies torrentielles, tandis que la capitale Pékin redoute des inondations et a fermé préventivement certains lieux publics.

Le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. Début juillet, Pékin et sa région avaient ainsi battu des records de températures avec localement plus de 40°C. De fortes précipitations sont à présent attendues.

Par précaution, plusieurs parcs emblématiques de Pékin, lacs et voies sur berges sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre en raison du risque d'inondations, a annoncé samedi la municipalité. Une alerte orange en ce sens a été émise. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé de la météorologie en Chine. La province limitrophe du Hebei (nord), qui s'attend à des pluies torrentielles, a été placée en partie en alerte rouge. Il pourrait tomber localement plus de 600 mm de précipitations, ont averti les services météo. Ces intempéries surviennent au moment où à l'autre bout du pays le typhon Doksuri sévit.