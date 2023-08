"La valeur maximale" des précipitations enregistrées entre samedi soir et mercredi matin dans une station de la ville était de 744,8 millimètres et il s’agit des "plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans", selon le Service météorologique de Pékin. Les relevés précis ont débuté en 1883. "Le précédent record […] avant l’épisode pluvieux actuel" avait été établi en 1891 avec 609 millimètres, a-t-il souligné. Les pluies diluviennes qui ont frappé Pékin et la province voisine du Hebei ont fait au moins 20 morts et 19 disparus au total, selon les médias officiels, les inondations ayant submergé des routes et coupé des voies de communication. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (est) après avoir frappé les Philippines.