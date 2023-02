Chine : de nombreuses créatrices de contenu ont streamé sous les ponts

C’est via le compte Twitter de Naomi Wu, une créatrice de contenu axé sur la tech 3D, que l’information a percé les frontières. On voit de nombreuses streameuses installées par terre et streamer avec leur matériel : lumières, micro, téléphone.

Si les images posent question, la raison pour laquelle ces créatrices de contenu sont attelées à cet exercice atypique est simple : elles sont en train de manipuler un algorithme basé sur leur localisation afin d’obtenir plus de spectateurs, et par conséquent, de plus grosses donations sur leurs streams.