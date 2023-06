Chine : Blinken rencontre le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a débuté lundi un entretien avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, à l’occasion de sa visite à Pékin, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les deux hommes se sont retrouvés dans la matinée à Diaoyutai, la villa d’Etat du gouvernement chinois à Pékin, pour un entretien à huis clos. Arrivé dimanche dans la capitale chinoise, Antony Blinken est le premier secrétaire d'Etat américain à venir dans le pays asiatique en près de cinq ans.

Il a d’abord rencontré son homologue chinois Qin Gang, avec qui il a eu des entretiens "francs, substantiels et constructifs", selon le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. Antony Blinken a notamment souligné "l’importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l’ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d’erreur de calcul", a-t-il précisé.

Qin Gang est le ministre chinois des Affaires étrangères tandis que Wang Yi, principal responsable des questions diplomatiques au sein du Parti communiste chinois (PCC), conserve à ce titre la haute main sur la politique extérieure de la Chine. Si personne ne s’attendait à des avancées majeures tant les sujets de friction sont nombreux – notamment sur le commerce et Taïwan -, l’idée était d’amorcer un dégel diplomatique et de maintenir un dialogue pour "gérer de façon responsable la relation sino-américaine", selon le département d’Etat. Le secrétaire d'Etat américain pourrait aussi rencontrer lundi le président Xi Jinping, avant une conférence de presse prévue en fin de journée.