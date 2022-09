Chine : au moins 65 morts dans un séisme de magnitude 6,6; l’armée et les pompiers mobilisés

Survivants sortis des gravats, rivières à franchir : pompiers et militaires s’activaient mardi pour sauver des vies après un puissant séisme dans le sud-ouest montagneux de la Chine qui a déjà fait 65 morts.

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé lundi la province du Sichuan, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) – organisme de référence au niveau mondial pour les tremblements de terre. L’épicentre se situe dans le canton de Luding, une zone faite de vallées, de rivières impétueuses et de routes étroites, située au bord du plateau tibétain, à environ 200 kilomètres à l’ouest de la capitale provinciale Chengdu.

Certaines routes, tombées en débris ou fracturées par le séisme, sont devenues impraticables, contraignant les secouristes à traverser des rivières à l’aide de ponts de fortune ou de câbles tendus d’une rive à l’autre. Les services météo locaux prévoient des pluies ces prochains jours dans la zone de l’épicentre, ce qui pourrait compliquer les opérations de secours.

Trente-sept personnes sont mortes dans la préfecture autonome tibétaine de Garze, où l’épicentre est situé, et 28 dans le canton voisin de Shimian, selon la télévision publique CCTV et le Quotidien du peuple, journal du Parti communiste au pouvoir. Cela porte ainsi le nouveau bilan provisoire du séisme à 65 morts.

Près de 250 blessés et 12 disparus sont également recensés, selon les différents décomptes publiés par les médias d’État.

Par ailleurs, environ 200 personnes sont coincées, après le blocage d’une route, dans la vallée de Hailuo, une zone naturelle de glaciers et de pics enneigés très touristique et située à plus de 2850 mètres d’altitude, a indiqué CCTV.