Chinchillas, cobayes, tortue: un an après les inondations, une vétérinaire de Trooz héberge encore des animaux de sinistrés

Lors des inondations de juillet dernier, de nombreux animaux domestiques se sont retrouvés coincés avec leurs maîtres, parfois pendant plusieurs jours. Certains ont été marqués par cette expérience traumatisante. D'autres n'ont pas toujours pu retrouver leur maître.

France Chapelier est vétérinaire à Trooz. En juillet, son centre vétérinaire a aussi été inondé et est devenu une véritable arche de Noé. Aujourd'hui, elle soigne de nombreux animaux dont les propriétaires ont été victimes des inondations. Et certains sont même encore hébergés chez elle.

Certains animaux sont en thérapie car ils ont été traumatisés

"Il y a effectivement des animaux qui sont en thérapie comportementale parce qu'ils ont été traumatisés puisque les gens n'ont pas pu rentrer chez eux" explique la vétérinaire. "Certains ne sont d'ailleurs toujours pas chez eux et vivent ailleurs. Les animaux ont été vraiment perturbés. Il y a des animaux dont on n'a toujours pas retrouvé les propriétaires."

Et la vétérinaire a elle-même recueilli certains animaux abandonnés ou perdus: "J'ai récupéré des chinchillas d'une dame qui faisait une dépression, j'ai récupéré des cobayes d'un monsieur qui s'est retrouvé à la rue dans sa voiture, j'ai aussi une tortue qui a été abandonnée. On a une vraie ménagerie ici. Plus de la moitié de nos clients sont sinistrés."

Si les propriétaires ne vont pas bien, les animaux non plus

Pour que l'animal se sente mieux, il faut aussi rassurer les propriétaires: "Il faut savoir que les animaux sont des éponges par rapport à leurs propriétaires. Donc si les propriétaires ne vont pas bien, les animaux non plus. Ils ressentent tout le stress et l'angoisse de leurs propriétaires, et comme encore beaucoup de gens, à l'heure actuelle, ne vont pas bien parce qu'ils ont tout perdu ou ont du mal à se reconstruire, forcément, les animaux ne vont pas bien non plus."