Chimène Badi : "C'est difficile quand la presse people vous cible sur votre physique"

Chimène Badi était l’invité de David Barbet dans l’émission "Le 6-8" sur La Une.

La chanteuse de 40 ans reprend le répertoire d'Edith Piaf dans un nouvel album intitulé "Chimène chante Piaf". Elle explique ce choix : "Edith Piaf est une artiste que j'aime depuis toute petite. Grâce à elle, je suis tombée amoureuse de la langue française. C'est une artiste que je trouve extraordinaire de caractère et de tempérament. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour elle."

J'ai mis du temps à me laver de tout ça

Chimène Badi a été connu grâce à un télé-crochet avec sa participation à l'émission "Popstars" en 2002. L'interprète de "Là-Haut" nous parle de l'évolution des émissions de concours de chant depuis 20 ans : "J'ai un regard positif. Cela m'a permis de rencontrer mon public et de vivre de la musique. Quand je vois The Voice qui juge la voix d'abord, cela me plaît beaucoup. Il faut juste garder conscience que cela reste de la télévision. C'est un formidable tremplin quand on sait l'utiliser."

Si Chimène Badi a une carrière incroyable, elle a dû se confronter à la presse people et à des articles sur son physique : "Dès mes débuts, je n'ai pas été épargné par la presse people. C'est difficile quand on est jeune et que la presse people vous cible sur votre physique ou votre personne. Ce n'est pas facile. J'ai mis du temps à me laver de tout ça, à ce que cela me fasse plus mal. J'ai mis du temps à me regarder autrement que ce que disait la presse people."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.