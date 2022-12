Chimène Badi au micro de Viva for Life : "La pauvreté infantile, ça ne devrait plus exister !"

Ce dimanche matin, nous avons retrouvé Chimène Badi au micro pour Viva for Life. Elle s’est confiée sur le choix et la création de son nouvel album et sur sa prochaine tournée.

La chanteuse revient sur son nouvel album intitulé Chimène chante Piaf, où elle interprète le fabuleux morceau d’Edith Piaf Non je ne regrette rien. Chimène s’exprime sur son choix de baser son album sur les œuvres de cette icône française :