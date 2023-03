Chimay : une pollution au mazout dans l’Eau Blanche après un cambriolage

Une odeur et des traces de mazout dans l’Eau Blanche à Chimay. La pollution de la rivière a été découverte jeudi. Environ 150 litres de mazout se sont déversés après un cambriolage explique le bourgmestre de Chimay, Denis Danvoye : "Un vol a eu lieu dans une ferme de l’entité. Les voleurs ont notamment sectionné les tuyaux d’une cuve à mazout. Un bras de rivière se trouve à proximité, et, forcément, le mazout s’y est écoulé et s’est retrouvé dans l’Eau Blanche quelques centaines de mètres plus loin."

Dans un premier temps, les services communaux et les pompiers sont descendus sur place. Une société spécialisée s’est aussi rendue sur les lieux. Des boudins ont été placés à différents endroits de la rivière pour bloquer au maximum la pollution. Le mazout a aussi été pompé à la source du problème.

Des incidents à répétition

L’Eau Blanche traverse le parc du Château de Chimay. Pour Anne Deroover, l’assistante des Princes de Chimay, c’est un drame pour la biodiversité du parc : "On a une faune et une flore extraordinaires ici. C’est un espace protégé. C’est un écosystème entier qui est déstabilisé avec un incident comme ça et ce n’est pas la première fois. La rivière a déjà été polluée après qu’un camion-citerne s’est renversé". Anne Deroover estime qu’il faudrait être mieux préparé face à ce genre de situation : "Cette expérience devrait faire prendre conscience aux politiques qu’il faut mieux armer Chimay et toutes les autres communes. Ici, c’est comme si on avait mis un Tampax pour éponger une hémorragie, ça ne va pas."

De son côté, le bourgmestre, Denis Danvoye, parle d’un accident dramatique, difficile à anticiper. "Une fois que le mazout s’est répandu, on ne peut faire qu’une chose, c’est essayer d’arrêter sa progression. La police de l’environnement a d’ailleurs félicité nos services communaux pour leur réactivité ", précise le bourgmestre. Il ajoute aussi, qu’à ce stade, les agents du DNF (Département de la Nature et des Forêts) estiment qu’il n’y aurait pas de dégâts visibles concernant la faune. La situation devra être réévaluée. Un arrêté de police a aussi été pris pour interdire aux agriculteurs de prélever de l’eau via les stations de pompage, par mesure de précaution. Les autorités communales attendent aussi une expertise à ce sujet.