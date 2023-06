Chimay : un projet d’agrivoltaïsme dans la tourmente

Sandrine et son compagnon Grégory connaissent des difficultés avec leur exploitation agricole de 20 hectares sur lesquels pâturent plus de 200 brebis. Crise sanitaire, guerre en Ukraine… Ces dernières années ont coûté cher au couple qui doit absolument trouver un moyen de redévelopper ses activités. "En 5 ans, on a connu 4 sécheresses et différentes autres crises. Notre production de lait a connu une baisse drastique, et comme nous devons rembourser notre crédit, nous n’avons plus le choix", raconte l’agricultrice.

C’est à ce moment-là que le couple rencontre Alex Houtart. Il est le cofondateur d’Ether Energy, une société bruxelloise spécialisée dans l’agrivoltaïsme. "Il s’agit d’une symbiose entre un projet agricole et un champ photovoltaïque", explique-t-il. À Chimay, il s’agit d’un pâturage à brebis auquel on associe une production d’électricité photovoltaïque. Les brebis vont donc pâturer sous 20.000 panneaux qui produiront chaque année l’équivalent de la consommation de 5000 ménages et pendant 30 ans, Ether Energy loue la terre et gère les installations.