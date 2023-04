Chimay : un lait 100% local bientôt dans vos rayons

On connaissait déjà Chimay pour sa bière et son fromage. Mais dès ce mercredi, le lait fera son apparition dans vos rayons. Ou plutôt il le fera sous une nouvelle appellation : "Le Lait de Chimay". Une marque forte afin de gagner en visibilité et mieux séduire le public.

Il n’empêche qu’il s’agit d’un projet 100% local, proposé par 160 agriculteurs wallons regroupés en coopérative, sans intermédiaire, exceptés lors du conditionnement et de la distribution. Si la coopérative "Coferme" existe depuis plus de 40 ans, les agriculteurs voulaient marquer le coup en rassemblant leurs forces autour d’un marketing local efficace.

Un lait à prix juste et en circuit court

Deux nouvelles bouteilles vont faire leur apparition dans plusieurs magasins. Normalement, le prix devrait se situer aux alentours de 1,25€ pour le litre de lait demi-écrémé et 1,40€ pour le litre de lait entier. Un prix compétitif pour les consommateurs mais aussi une rémunération équitable selon la coopérative Coferme. Le Lait de Chimay arrive d’ailleurs sur le marché avec le label Prix Juste Producteur.

"Riche en oméga 3 avec un goût prononcé".

Fabrice Servais est agriculteur à Froidchapelle. Avec son père, il possède 167 vaches dans leur exploitation. Selon lui, c’est très clair, pour avoir du bon lait, les vaches doivent mener la belle vie.

"Elles ont accès au pâturage, à l’air libre. Elles ont tout le confort nécessaire afin d’obtenir un lait de qualité. On les chouchoute. On les adore et puis c’est notre métier, si on leur rend bien, elles nous le rendront aussi. Ce lait est riche en oméga 3 et a un goût beaucoup plus prononcé. C’est un bon produit à déguster dans la botte du Hainaut".

Il ne reste plus qu’à vous faire votre propre avis !