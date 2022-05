Chimay : et une… et deux… et trois chapelles restaurées par Yves Brison.

"Pendant deux ans, on ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus partir en vacances, explique Yves. Donc, je disposais d’un petit pécule et cela me tenait à cœur". À l’exception de son troisième chantier, dont le coût des matériaux a été assumé par les propriétaires, Yves a donc supporté les frais relatifs à ses deux premières restaurations sur ses propres fonds. Par amour et par passion pour ce Petit Patrimoine Populaire, en l’occurrence religieux, dans son environnement direct.

Des subsides existent, pourtant, à destination des particuliers qui veulent restaurer et mettre en valeur ce Petit Patrimoine Populaire wallon. L’AWAP, l’Agence Wallonne du Patrimoine dispose d’une enveloppe annuelle de 300.000 euros et de subsides d’un maximum de 7500 euros à destination des particuliers qui, comme Yves, souhaitent restaurer et mettre en valeur les petits trésors de leur environnement.