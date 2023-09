Chimay : après 1 an, l’académie du genre tire un bilan mitigé

Il y a un peu plus d’un an, la Maison des Associations de Chimay lançait l’académie du genre suite à un appel aux subsides remporté. Un projet dont l’objectif est de former et d’outiller tous les acteurs associatifs qui travaillent au sein d’une A.S.B.L ou d’une association active sur le territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour améliorer leurs pratiques en interne mais surtout au bénéfice de leurs publics.

Un bilan mi-figue mi-raisin

"Le bilan est plutôt mitigé, ni complètement négatif, ni aussi positif qu’on l’aurait espéré, mais il reste relativement correct. On avait proposé 24 événements. Sur l’entièreté du programme, on a maintenu à peu près la moitié. Ça représente environ une centaine de personnes formées. On visait davantage, mais le chiffre reste relativement correct par rapport au territoire. On est un peu déçu par le manque de participation mais cela s’explique par plusieurs facteurs. Il y a des personnes qui ne se sentent pas concernés par la thématique. Il y a des personnes qui manquent de temps pour participer aux évènements qui se sont proposés et d’autres qui se sentent déjà assez formés", explique Amélie Paquet, directrice de la Maison des Associations.