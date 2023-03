Chilly Gonzales au Théâtre le Manège, gagnez deux places !

Le virtuose canadien du piano débarque à Mons. Le pianiste et entertainer canadien Chilly Gonzales est aussi bien réputé pour son approche intimiste du piano que pour son talent de showman. Après un habituel détour par la Trilogie Solo Piano, il revient sur scène – cette fois accompagné de ses musiciens – avec un nouveau programme et vous réserve une soirée qui s’annonce d’ores et déjà mémorable !

Infos : Chilly Gonzales – Mars - Mons arts de la scène (surmars.be)

Le 24 mars à 20 heures, gagnez deux places !