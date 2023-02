"Nous avons voulu mettre en place ce centre car ce qui nous est arrivé est une catastrophe, il y a beaucoup d’animaux touchés, il y a beaucoup de zones rurales complètement brûlées", explique Susan Angulo, une vétérinaire de 33 ans, responsable de la clinique de fortune.

Celle-ci dispose de fournitures médicales et de nourriture grâce aux dons qu’elle a reçus et au soutien d’autres cliniques vétérinaires privées de la municipalité. En trois jours, plus de 150 animaux y ont été soignés.

"Nous savons que d’autres animaux vont arriver. Ils sont en état de choc […], ils sont cachés mais ils vont continuer à arriver en mauvais état", assure Susan Angulo.