Chili : l’incertitude à la veille du référendum sur la nouvelle constitution

Toutefois, certains habitants hésitent encore. Le député de gauche Gonzalo Winter a décidé alors de faire du porte-à-porte, pour défendre le nouveau texte constitutionnel. "Je ne sais pas si je vais voter pour ou contre la nouvelle constitution", explique une habitante à l’élu. "J’ai lu le texte mais il est difficile à comprendre. J’aimerais en savoir un peu plus à propos de la thématique du logement", poursuit-elle.

"L’actuelle constitution de Pinochet ne mentionne pas la thématique du logement, alors que le nouveau texte stipule que l’État doit fournir des logements à la population", répond Gonzalo Winter.

Selon lui, si certaines personnes sont encore indécises aujourd’hui, c’est à cause de la campagne menée par le camp du Rechazo : "Les personnes les plus riches de ce pays ont réussi à construire une campagne dont l’objectif est clairement de ne pas perdre leurs privilèges, attaque le député. Elles ont été très efficaces pour répandre des mensonges et jouer avec les peurs les plus profondes de la population. Comme cette idée absurde de priver les gens de leurs maisons ou de leurs retraites, alors qu’en fait, la nouvelle constitution propose tout le contraire."