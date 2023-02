Chili : des militaires déployés à la frontière avec le Pérou et la Bolivie

Le Chili va déployer à compter de lundi des militaires pour surveiller les frontières avec le Pérou et la Bolivie afin de réduire l'entrée sur son territoire de migrants par des passages non contrôlés, a annoncé samedi le gouvernement.

La mission des militaires qui doit durer 90 jours, se déroulera dans les régions d'Arica et Parinacota, de Tarapacá et d'Antofagasta, selon un décret gouvernemental. Les militaires pourront procéder à des contrôles d'identité et appréhender les personnes entrant ou sortant par des passages clandestins de la frontière afin de les remettre ensuite à la police locale. Le décret du gouvernement évoque une "arrivée massive de populations par des passages non autorisés".

Javier García, maire de Colchane, l'un des points frontaliers concernés par le déploiement, a déclaré sur une radio locale qu'environ 400 personnes entraient chaque jour sur le territoire chilien en empruntant des passages non autorisés.

Le Chili enregistre une augmentation d'immigrés en provenance de pays voisins, notamment du Venezuela. La ville andine de Colchane, à la frontière avec la Bolivie, est le lieu de passage le plus fréquenté par les étrangers cherchant à entrer au Chili, dont des dizaines ont péri au cours des dernières années.