Chili : déploiement militaire pour lutter contre l'immigration clandestine

Une manifestation similaire s'était déjà déroulée le 25 septembre et des tentes de migrants avaient été incendiées.

L'Etat d'urgence est prévu pour 15 jours et le gouvernement peut prolonger la mesure de 15 jours supplémentaires. Il permet la mise en place de patrouilles policières et militaires, de postes d'observation, et le déploiement de drones et d'hélicoptères de surveillance.