Chili : à cinq jours du référendum pour la nouvelle Constitution, une rixe entre députés éclate au Congrès

Il a été désavoué par ses collègues pour cette agression, puis dénoncé à la Commission d’éthique de la Chambre des députés et exclu du banc du Parti républicain. Ce scandale au Congrès intervient dans un contexte tendu dans le pays. Ce week-end, des affrontements à coups de pierres et de fouets ont eu lieu entre partisans et opposants de la nouvelle Constitution dans le centre de Santiago.

Une personne a été blessée. Plus de quinze millions de Chiliens sont appelés aux urnes dimanche pour un vote obligatoire afin de valider ou de rejeter la nouvelle Constitution, qui vise à remplacer l’actuelle Magna Carta héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990).