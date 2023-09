Chili 1973, le pays de mes histoires : Salvador Allende au pouvoir, arrive l’espoir

L’arrivée au pouvoir de Salvador Allende a suscité de grands espoirs parmi les Chiliens les plus pauvres. À l’époque, beaucoup de familles réclamaient la construction de logements.

Pour appuyer leur revendication, un de leurs moyens d’action était les "tomas", des occupations illégales de terrain. C’est comme ça que Soledad Lopez, alors âgée d’à peine 15 ans, s’est retrouvée dans ce qui ressemblait à un véritable bidonville avec 300 familles, à Santiago.

"On n’avait rien. J’avais un lit, une petite cuisinière, des bougies pour m’éclairer. Ma porte, c’était une couverture de lit. J’ai eu très peur quand je suis arrivée là-bas. Mais quelques jours après, je me suis habituée parce que c’était une solidarité énorme qui s’est créée. C’était une famille, avec beaucoup de respect et solidarité. C’est là où, à 15 ans, j’ai connu l’amour et la politique. C’est là que j’ai connu mon mari et le futur père de mes enfants. Et je dois dire que Salvador Allende a été un grand espoir pour nous".