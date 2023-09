"Chili 1973, le pays de mes histoires" : le coup d'État de Pinochet et l'exil des Chiliens racontés en podcast

Le 11 septembre 1973, un coup d’État militaire met fin brutalement à l’expérience chilienne d’un socialisme démocratique. Plutôt que de se rendre au général putschiste Augusto Pinochet, le président Salvador Allende s’est suicidé avec un fusil automatique AK47 qui lui avait été offert par Fidel Castro. Plus de 3000 opposants seront assassinés ou portés disparus au cours des 17 ans de dictature. Des centaines de milliers de Chiliens et de Chiliennes ont été jetés sur les routes de l’exil.

Je m’appelle Sandro Calderon Arenas. Ce 11 septembre 1973, je l’ai vécu au Chili. Je ne m’en souviens pas. J’avais à peine deux ans. Mais ces événements ont bouleversé ma vie. Mes parents ont pris le chemin de l’exil. Nous avons atterri à Zaventem en 1979. Avec ce podcast, je vais tenter de vous raconter un demi-siècle d’Histoire. Mon histoire, celle de ma famille, mais surtout celle des Chiliens et des Chiliennes qui ont trouvé refuge en Belgique. Ils m’ont raconté comment ils ont vécu cette histoire tragique : l’arrivée au pouvoir du socialiste Salvador Allende en 1970, le coup d’État et la répression à partir de 1973, le départ en exil, la vie en exil en Belgique et le Chili d’aujourd’hui. J’ai rencontré également des Belges qui sont venus en aide aux réfugiés chiliens. Des récits intimes où se mêlent joie, espoir, peur, souffrance, courage et solidarité.

