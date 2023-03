Child Focus a 25 ans : "la menace pour les enfants est devenue digitale"

C’est dans le contexte de l’affaire Dutroux qu’est née la Fondation pour enfants disparus et exploités sexuellement. En 1996, une marche blanche rassemble 300.000 citoyens belges dans les rues. Ils réclament une meilleure protection des mineurs et une plus considération pour les victimes et parents de victimes. Deux ans plus tard, Child Focus voit le jour, le 30 mars 1998, à l’initiative de Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, une des jeunes victimes de Marc Dutroux.