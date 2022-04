Chika Unigwe présente "Fata Morgana", ou le destin de quatre prostituées nigérianes

L’écrivaine nigériane Chika Unigwe est l’invitée d’Entrez sans frapper à l’occasion de la sortie en français de son roman Fata Morgana (Ed. Globe).

Fata Morgana, ce sont quatre trajectoires qui se rencontrent sur les pavés du quartier rouge d’Anvers. Sisi, Ama, Efe et Joyce ont quitté le Nigeria, animées par cette volonté universelle : survivre pour se construire une vie meilleure. Mais pour rembourser leur trajet, pour payer leur loyer, il leur faut vendre leur corps au plus offrant.

Quatre femmes qui ne se connaissent pas, et finissent par tisser des liens dans un modeste appartement partagé. Mais soudain, le meurtre brutal de Sisi fait voler en éclats la routine et les silences. "Et c’est toute leur histoire qui surgit alors des profondeurs de l’humanité."

Chika Unigwe a vécu en Belgique, à Turnhout. Elle a donc placé son récit dans un contexte géographique qu’elle connaît, les rues d’Anvers. Mais en allant à la rencontre de vraies prostituées pour documenter son histoire, c’est tout un monde qu’elle a découvert, avec des aspects qu’elle ne soupçonnait pas. Et ce sont ses préjugés que l’autrice a remis elle-même en question.

Elle nous en parle de ce qui l’a poussé à écrire sur ces femmes et de son récit empreint de sororité dans Entrez sans frapper.

Chika Unigwe est en rencontre avec une autre autrice nigériane Diana Evans à Passa Porta, à Bruxelles, ce jeudi 7 avril à partir de 20h00.