Chiffres des Diables : De Bruyne étincelant, Courtois décisif et Meunier injouable de la tête

Les Diables Rouges foulaient une nouvelle fois les pelouses européennes ce week-end et ils ont plutôt brillé. Kevin De Bruyne a été le plus en vue de tous, inscrivant l’unique but de la victoire de Manchester City face à Chelsea.

Thibaut Courtois a stoppé un penalty et remporté un nouveau trophée avec le Real Madrid, alors que Thomas Meunier a inscrit un doublé de la tête sur corner.

En Pro League, les jeunes belges ont aussi réalisé de bonnes performances. Charles De Ketelaere a inscrit un nouveau but pour le FC Bruges alors que Yari Verschaeren a marqué lors du Clasico.

Enfin, Michy Batshuayi a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois consécutive.